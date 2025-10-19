Pisté par le PSG et le FC Barcelone en vue du prochain mercato estival, Julian Alvarez (Atlético, 25 ans) aurait clairement affiché sa préférence pour le Paris Saint-Germain.

Coup dur pour le FC Barcelone avec Julian Alvarez. Pisté par le PSG et le Barça en vue du prochain mercato estival, l’attaquant de l’Atlético Madrid aurait clairement affiché sa préférence pour le Paris Saint-Germain.

« Pour le moment, c’est plus le joueur qui veut venir que l’inverse », confie toutefois PSG Inside Actus. Une phrase lourde de sens qui en dit long sur la motivation du champion du monde 2022. Usé par Diego Simeone, Alvarez aspire à un rôle plus central et à une continuité que le club espagnol peine à lui offrir.

Alvarez rêverait du PSG

Le FC Barcelone, également intéressé, semblait longtemps tenir la corde mais les difficultés financières du club catalan compliquent toute opération d’envergure en 2026. Le PSG, lui, dispose de moyens bien supérieurs et cherche un profil capable d’apporter de la profondeur et de la mobilité en attaque, dans la lignée du projet initié par Luis Enrique.

À 25 ans, Alvarez coche toutes les cases : polyvalent, travailleur, doté d’un gros volume de jeu et d’un sens du but aiguisé. Luis Enrique apprécierait particulièrement sa capacité à combiner dans les petits espaces et à presser haut, deux éléments essentiels dans le système parisien. Pour l’heure, le contact n’est pas encore concret entre Paris et Madrid, mais l’intérêt est réel. Si Alvarez pousse réellement pour venir, le dossier pourrait rapidement s’accélérer.