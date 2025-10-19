OM : les supporters ont ému De Zerbi face au Havre
PSG : un Parisien désabusé par le management de Luis Enrique

Luis Enrique donnant ses consignes le long de la touche lors de PSG-Strasbourg.
Raphaël Nouet
19 octobre 2025

Déçu par le fait que Luis Enrique ne fait pas jouer la concurrence chez les gardiens, Matvei Safonov envisage de quitter le PSG cet hiver.

Ce dimanche, L’Equipe annonce que Matvei Safonov envisage de plus en plus de quitter le PSG cet hiver. Lors de la trêve internationale, le gardien russe, retourné au pays pour jouer avec sa sélection, avait fait savoir qu’il n’était pas satisfait de sa condition de remplaçant. Mais depuis, l’idée d’un départ aurait fait son chemin et, auprès de ses proches, il serait beaucoup plus direct concernant son avenir : il souhaiterait vraiment s’en aller en janvier.

Les clubs russes en rêvent mais…

Le quotidien écrit que même s’il ne montre aucun signe d’agacement dans le vestiaire ou à l’entraînement, Safonov est déterminé à aller voir ailleurs, tout simplement parce qu’il a bien compris qu’il n’aurait pas sa chance. Luis Enrique compte laisser Lucas Chevalier s’intégrer au PSG, malgré ses boulettes. Le Russe pensait avoir davantage sa chance après le départ de Gianluigi Donnarumma, il constate que ce n’est pas le cas, c’est même l’inverse, et il a pris une décision en conséquence.

Un journaliste russe cité par L’Equipe explique que tous les clubs russes sont prêts à accueillir en prêt Safonov mais qu’ils ne se sont pas d’illusion : le PSG ne laissera pas partir le portier de cette façon. A voir aussi si l’intéressé a envie de retrouver un championnat qu’il connaît bien, certes, mais qui ne dispute plus de compétitions continentales…

