Désireux d’avoir une augmentation de salaire après son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé voit le directeur sportif du PSG, Luis Campos, négocier une revalorisation de son coéquipier, Willian Pacho.

Après avoir révélé mercredi qu’Ousmane Dembélé souhaitait être revalorisé après son incroyable saison 2024-25 récompensée par le Ballon d’Or, L’Equipe annonce ce dimanche que le PSG a bien entamé des discussions avec un joueur pour une augmentation salariale… mais qu’il s’agit de Willian Pacho ! Alors qu’il lui reste encore trois années de contrat, le défenseur équatorien, impressionnant depuis son arrivée à l’été 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort, va être récompensé par sa direction.

Un salaire « plus juste » pour Pacho

« Alors qu’il reste encore trois ans de contrat à l’Equatorien, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a dérogé à ses habitudes en s’y prenant très tôt pour engager des discussions autour d’une prolongation, peut-on lire dans le quotidien sportif. « Il est normal que certains joueurs qui sont venus avec un salaire « bas » obtiennent un salaire plus « juste » en rapport avec leur performance », dit-on au club. Pacho fait indéniablement partie de ceux-là. »

Le message est clair : le PSG ne veut pas verser à nouveau dans le grand n’importe quoi au niveau des salaires. Tous ses joueurs ont été méritants la saison dernière, donc ceux qui ont des émoluments un peu plus faibles seront alignés sur les meilleurs. Mais pas question de voir ces derniers atteindre des sommets vertigineux, même s’ils s’appellent Ousmane Dembélé.