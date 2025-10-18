Le technicien espagnol a apprécié le soutien du Parc hier soir, dans l’adversité, mais aussi la prestation d’un de ses joueurs…

Ce vendredi, en ouverture de la 8e journée, le PSG s’est fait peur mais est parvenu à prendre un point face au RC Strasbourg dans un match riche en spectacle et en buts (3-3). Un résultat qui arrange l’OM, qui peut prendre seul la place de leader dès ce samedi soir en cas de victoire contre Le Havre. L’OL, qui jouera avant l’OM, à 17h contre Nice, peut en faire de même.

Luis Enrique content de voir Zaïre-Emery revenir à un bon niveau

Après la rencontre, Luis Enrique a tenu à remercier le public du Parc des Princes. « Sur ce match on a souffert, et ça a été compliqué, face à une très belle équipe de Strasbourg. L’intensité a été meilleure en seconde période et on a su revenir au score. C’est dommage, car nos supporters ont été incroyables et méritaient mieux. On a su remonter deux buts avec eux. » Le coach parisien a aussi mis en avant le match de Warren Zaïre-Emery. « Il a fait un très bon match. On a beaucoup de confiance en lui. On connaît ses capacités, et on est contents de le voir évoluer à ce niveau-là. »