Moins souverain que la saison dernière, surtout à cause des blessures, le PSG envisage de frapper fort cet hiver. Un dossier à 70 M€ prendrait notamment une tournure très positive.

Le PSG est passé près de la correctionnelle, vendredi soir au Parc des Princes face à Strasbourg (3-3). S’il a trouvé les ressources pour recoller à des Alsaciens qui comptaient à un moment deux buts d’avance, il n’empêche que ce nul pourrait lui faire perdre la tête du classement. Moins souverain que lors du premier semestre 2025, le club de la capitale paye au prix fort les nombreuses blessures qui frappent son effectif et surtout la décision de ses dirigeants de ne pas beaucoup recruter cet été. Mais le tir devrait être corrigé cet hiver.

Monaco prêt à négocier, mais à ses conditions

Selon PSGInside-Actus, la direction parisienne va recruter au moins un élément par ligne en janvier. Dans le domaine offensif, le choix est arrêté depuis longtemps. Il s’agit de Maghnes Akliouche. Le compte X explique que si l’AS Monaco a refusé toute négociation cet été, elle aurait changé d’avis et serait ouverte à un départ cet hiver. Mais à ces conditions, à savoir un tarif minimum de 70 M€ et une vente conclue après qu’elle a recruté un remplaçant. Deux conditions auxquelles devrait accéder le PSG.

S’il venait à poser ses bagages à Paris, le nouvel international français viendrait garnir un compartiment offensif impressionnant puisqu’il compte déjà Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Kvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos ainsi que les jeunes Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu…