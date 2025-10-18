Le portier du PSG est tenu responsable du match nul contre Strasbourg (3-3) par Lionel Charbonnier.

Le PSG n’a pu faire mieux que match nul hier au Parc face à une belle équipe de Strasbourg (3-3). Et selon Lionel Charbonnier, Lucas Chevalier n’a pas été exempt de tout reproche sur les buts encaissés.

Charbonnier le critique

« Le premier but, je pensais au début que c’était une tête compliquée et après avoir analysé, il est en train de reculer. Il ne doit pas reculer, il doit avancer, a commenté l’ancien portier sur RMC. Il est sur un appui arrière, dont il plonge en arrière et c’est rédhibitoire. Sur le deuxième but, il essaie de tendre la jambe, il a les crampons qui se prennent dans le tapis. Il est tout petit. Quand on le regarde, on a l’impression que le but est immense. Il n’a pas le charisme pour l’instant. L’habit est trop grand. » Et à Charbonnier de conclure sur une note plus optimiste… « Il va prendre de l’envergure, il faut lui laisser le temps. »