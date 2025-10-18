Trois joueurs du PSG n’ont pas marqué des points hier soir…

Le PSG n’a pu faire mieux que match nul face à Strasbourg (3-3), qui a profité des largesses défensives des champions d’Europe en titre, au grand mécontentement de Luis Enrique. « Aucun entraîneur ne prend du plaisir quand il encaisse trois buts, a pesté l’Espagnol. C’est impossible d’être content. »

Beraldo, Zabarnyi et Hernandez ont failli

Luis Enrique a mis en avant la prestation de Warren Zaïre-Emery, et Bradley Barcola, remis de ses soucis physiques, ont donné satisfaction. Mais ça n’a pas été le cas de plusieurs autres éléments et en particulier du quatuor défensif. Au sein d’une défense inédite, difficile d’incriminer Senny Mayulu, qui a dépanné au poste de latéral droit. Mais la charnière Zabarnyi-Beraldo a beaucoup souffert, et Lucas Hernandez a été en difficulté lui aussi, à gauche. Mis au supplice à,plusieurs reprises par la qualité athlétique de Panichelli (10e), Beraldo a aussi souffert face à la vivacité d’Enciso et il n’a pas été exempt de tout reproche sur le troisième but du Racing. Vraiment friable. Et friable, Zabarnyi l’a été lui aussi, notamment en étant dominé dans les airs sur l’égalisation de Panichelli (26e), qui l’a pris de vitesse sur son doublé (49e). Une prestation inquiétante de l’international ukrainien. Sur ce match, la charnière Marquinhos-Pacho aura brillé par son absence…