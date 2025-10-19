Un trio de rêve au Real Madrid, le FC Barcelone en furie

Les Unes de la presse espagnole de ce dimanche 19 octobre 2025 reviennent sur le succès du FC Barcelone sur Gérone (2-1) et annoncent le déplacement du Real Madrid à Getafe.

Marca : le compte à régler de Vinicius

Deuxième meilleur buteur du Real Madrid avec 5 réalisations, Vinicius Jr n’a encore jamais marqué au Coliseum de Getafe. Une anomalie que Marca met en évidence sur sa Une et que l’ailier brésilien voudra certainement corriger ce soir.

AS : Bellingham de retour

Le milieu anglais a profité de la trêve internationale pour faire une mini-préparation physique. Il devrait débuter le match à Getafe ce soir, recréant le trio de rêve du Real Madrid avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr.

Sport : colère, orgueil… et victoire

Sport résume parfaitement le mini-derby remporté hier par le Barça : les Blaugranas ont mal joué, ils auraient pu perdre mais, grâce à un gros caractère, ils ont fini par l’emporter.

Mundo Deportivo : furia blaugrana

Pas besoin de traduction pour le titre de MD qui, comme Sport, affiche en Une une photo de Ronald Araujo, buteur miraculeux au bout des arrêts de jeu. Le défenseur uruguayen est rentré au poste d’avant-centre et il marqué un but de renard des surfaces.