Selon le Titi, le PSG n’a qu’un seul véritable adversaire en Ligue 1 cette saison…

Ce vendredi, en ouverture de la 8e journée, le PSG s’est fait peur mais est parvenu à prendre un point face au RC Strasbourg dans un match riche en spectacle et en buts (3-3). Un résultat qui arrange l’OM, qui peut prendre seul la place de leader dès ce samedi soir en cas de victoire contre Le Havre. L’OL, qui jouera avant l’OM, à 17h contre Nice, peut en faire de même.

Après la rencontre, Warren Zaïre-Emery a été questionné sur la course au titre. Et le Titi parisien se veut confiant : il pense que le PSG n’a pas plus de rivaux en L1 que les saisons dernières…

«La lutte pour le titre sera-t-elle plus dure ? Je dirais pas plus dure que l’an passé, estime-t-il. Mais on sait qu’on aura que des matchs difficiles, comme celui de ce soir. Revenir de la trêve et devoir affronter Strasbourg, une équipe jeune, qui court beaucoup et met beaucoup d’intensité dans les duels, ce n’est pas simple. On a été menés 3-1 et revenir dans le match n’était pas chose facile, mais ça montre la force de caractère de l’équipe. Quand on ne peut pas gagner, il faut apprendre à ne pas perdre».