Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

OGC Nice : Clauss pointé du doigt… mais sur le retour

Très agacé après la nouvelle défaite de l’OGC Nice en Ligue Europa face à Fribourg jeudi (3-1), Franck Haise était entré dans une colère noire, en pointant du doigt plusieurs joueurs. Vendredi soir, L’Équipe a révélé l’identité de ces joueurs. Outre Jérémie Boga, Sofiane Diop, Salis Abdul Samed, Ali Abdi, ou encore Melvin Bard, l’entraîneur niçois a fustigé le comportement de certains joueurs mécontents. Il était évidemment question de Jonathan Clauss, qui a toujours du mal à digérer son transfert avorté au Bayer Leverkusen l’été dernier. Suspendu contre Fribourg, il devrait retrouver sa place dans le groupe face à Metz : « Jonathan a fait une bonne semaine d’entrainement. Je l’ai vu mercredi, ça n’a pas été long. Il postule pour le déplacement à Metz », a indiqué Haise en conférence de presse ce samedi.

Angers SCO : un départ déjà acté

Himad Abdelli, milieu de terrain de 25 ans d’Angers SCO, a retrouvé sa forme après une hernie au dos qui avait perturbé sa préparation estivale. Selon L’Équipe, le club a proposé en septembre une prolongation et une revalorisation de contrat, qui court actuellement jusqu’en fin de saison, ce qui aurait fait de lui le mieux payé de l’équipe, mais Abdelli a refusé mi-octobre. Il souhaite explorer d’autres opportunités, tout en restant attentif au projet sportif, et ne se voit pas jouer au Moyen-Orient ou en Turquie. Cet hiver, il pourrait être libre de signer ailleurs pour la saison suivante.

AS Monaco : un match grandiose s’annonce contre Lens

En conférence de presse avant le choc face au RC Lens ce samedi soir, Folarin Balogun, attaquant de l’AS Monaco, a livré son regard sur ce match. « J’ai hâte d’y être. À chaque fois que je joue contre Lens, c’est un super match. C’est une équipe courageuse qui aime attaquer avec beaucoup de passion. Leurs supporters rendent toujours le match difficile. Ce ne sera pas une rencontre facile mais je sais que si on aborde le match avec la bonne attitude, nous avons la qualité nécessaire pour nous imposer », a assuré l’Américain. En 4 matchs disputés par Balogun avec Monaco contre Lens, 14 buts ont été inscrits au total. De quoi promettre un beau spectacle effectivement.

Paris FC : Stéphane Gilli frustré après la défaite contre Rennes

Après le match perdu face à Rennes sur un but d’Embolo à la 81e, Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC, a regretté le résultat. « C’est un scénario qui se répète. Même si je pense qu’en première mi-temps, on a été un peu plus timorés, un peu plus timides. Sur la deuxième mi-temps, il n’y a que l’efficacité à reprocher à mes joueurs. Et je vais reparler encore de la concentration et des détails, parce que ce but, je pense qu’il est évitable avec juste un positionnement un tout petit peu meilleur. Je parle de deux mètres. Il y a de la déception, parce que je pense qu’on a fait bonne figure. Mais pour gagner des matches en Ligue 1, il faut être plus efficace. On frappe deux fois sur les poteaux, on a deux face-à-face en première mi-temps. C’est un match, si on n’arrive pas à le gagner, on ne doit pas le perdre », a conclu l’entraîneur parisien, dans des propos rapportés par L’Équipe.





