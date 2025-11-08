Le Real Madrid a dépassé le milliard d’euros de dette à cause des travaux de réfection du Bernabeu. Il va devoir prendre une décision radicale, l’une d’elles étant la vente de ses stars.

Le très sérieux quotidien espagnol ABC fait une révélation incroyable : alors que Florentino Pérez a assaini les comptes depuis son arrivée en 2000, le Real Madrid aurait à nouveau une dette abyssale, dépassant le milliard d’euros (1.163 exactement) ! La faute aux travaux de rénovation du Bernabeu, qui ont coûté trois fois plus cher que prévu. Et le pire, c’est que les bénéfices générés par la nouvelle enceinte ne vont pas directement dans les caisses du club puisque la direction à vendu 20% des futures recettes à Sixth Street et Legends en échange de 320 M€ qui ont déjà englouti. Le Real Madrid se retrouve donc dans une position très délicate, qui va obliger Florentino Pérez à prendre une décision radicale.

Le Real Madrid va changer de statut

Le plus simple serait de vendre les stars du club comme Vinicius Jr, Kylian Mbappé ou Jude Bellingham au prix fort, par exemple en Arabie Saoudite. La nouvelle destination à la mode était ainsi prête à miser 500 M€ sur l’ailier brésilien. Il y aurait matière à approcher le milliard d’euros si jamais le Real Madrid était contraint de vendre tous ses bijoux pour renflouer les caisses. Mais, heureusement pour les supporters merengue, Florentino Pérez envisage une autre solution, qui risque cependant de faire grincer des dents.

Cette solution, toujours avancée par ABC, serait de changer les statuts du club. Pour le moment, le Real Madrid appartient à ses socios, qui sont plus de 96.000 à voter pour élire un président, qui doit respecter le programme établi. L’idée serait de devenir une société anonyme, qui permettrait de faire entrer des investisseurs dans le capital. Le Real Madrid n’appartiendrait plus à ses supporters mais à un seul homme ou à une compagnie. Ce serait un changement d’époque mais c’est, pour le moment, la seule solution pour combler une dette abyssale qui pourrait contraindre le club à revoir ses ambitions sportives à la baisse.