L’ASSE et le Stade Rennais suivent le jeune ailier turc Emirhan Yigit (19 ans, Kasimpasa), gaucher évoluant dans le couloir droit.

Ce samedi, Top Mercato dévoile que le Stade Rennais et l’AS Saint-Etienne visaient tous deux le jeune Emirhan Yigit, ailier droit de 19 ans évoluant à Kasimpasa. La cote de cet international turc dans toutes les catégories d’âge est de seulement 100.000€. Soit largement dans les cordes des Bretons et des Foréziens. Yigit est le genre de prospect sur lequel Kilmer Sports aime parier. Les Rouge et Noir, eux, sont aussi à l’affût de ce genre de coups intéressants.

Un complément parfait à Stassin et Davitashvili chez les Verts ?

Lancé dans le grain bain chez les professionnels, Yigit en est à 10 buts en 9 matches de championnat U19. Top Mercato le décrit comme « un gaucher très élégant balle au pied, doté d’une belle frappe de balle ». Soit un profil à la Cengiz Ünder, qui a fait un passage très réussi à l’OM entre 2021 et 2023, et que le Stade Rennais envisageait de faire revenir en Ligue 1 durant l’intersaison.

Si le Stade Rennais a un compartiment offensif bien fourni actuellement et n’aurait pas forcément besoin d’un ailier droit dans le schéma prôné par Habib Beye, l’ASSE, elle, joue avec trois joueurs offensifs. Irvin Cardona occupe le couloir droit mais il n’est pas un pur ailier. Yigit pourrait donc être le complément idéal de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Mais cela, c’est à condition bien sûr qu’Eirik Horneland reste l’entraîneur des Verts…