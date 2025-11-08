ASSE, FC Nantes Mercato : Stassin et Abline fixés pour cet hiver, un club de L1 vend la mèche !

Très courtisés, Lucas Stassin et Matthis Abline ont tous les deux été sur le radar du Paris FC l’été dernier. Le club de la capitale, en quête d’un buteur cet hiver, pourrait-il retenter le coup ? La réponse est tombé.

Ils étaient très sollicités l’été dernier en France. Lucas Stassin à l’ASSE, et Matthis Abline du FC Nantes ont tous les deux été très courtisés, notamment par le Paris FC, qui était prêt à investir beaucoup. Au final, l’ambitieux promu en Ligue 1 n’a pas donné suite, et s’en mord peut-être les doigts. Ce vendredi soir face au Stade Rennais, le PFC ne s’est incliné que 1-0, mais a regretté son inefficacité.

Vers un recrutement plutôt à l’étranger

« Il ne nous a pas manqué grand-chose, juste un but. Si on le marque, ça change l’analyse donc on doit rester lucide. Je suis déçu pour les joueurs car personne n’a triché. Que leur reprocher à part l’efficacité ? C’est une déception car on a fait bonne figure face à une équipe qui a des ambitions européennes, mais pour gagner des matchs en Ligue 1, il faut être plus efficace », a tonné Stéphane Gilli, entraîneur parisien.

Mais le Paris FC est déterminé à rectifier le tir, et ce dès le mercato d’hiver. Selon Le Parisien, l’autre club de la capitale va « frapper fort » pour le recrutement d’un avant-centre. Cependant, Stassin et Abline ne devraient pas être sollicités, étant donné que Marco Neppe, nouveau directeur sportif du club, va se tourner vers l’étranger.