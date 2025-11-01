ASSE Mercato : le Paris FC avance sur une autre priorité que Stassin en janvier

Promu en Ligue 1, le Paris FC s’apprête à bouleverser la hiérarchie du football hexagonal. Avec la ferme intention de passer un cap et de faire parler la capitale, le club francilien rêve de s’attacher les services de N’Golo Kanté, champion du monde 2018, pour marquer son territoire et attirer la lumière sur le championnat.

L’ambition XXL du Paris FC en Ligue 1

Nouveau venu dans l’élite, le Paris FC ne compte pas faire de la figuration. Propulsé en première division et désormais soutenu par d’importants moyens financiers, le club multiplie les offensives pour bâtir une équipe solide et ambitieuse. Actuellement douzième au classement, à deux petits points du premier barragiste, la marge de manœuvre reste courte, mais la dynamique est réelle.

Le recrutement déjà prometteur lors du dernier mercato (Moses Simon, Hamari Traoré…) témoigne d’une volonté de s’installer durablement. La direction, menée par le nouveau patron du sportif, Marco Neppe, n’a pas caché ses intentions : attirer un renfort de très haut niveau, tout en ciblant aussi un buteur d’envergure cet hiver. Mais Foot Mercato affirme qu’un nom s’impose au-dessus de tous : N’Golo Kanté.

Le Paris FC affiche clairement son objectif : changer de statut et renforcer son rayonnement, aussi bien sur la scène nationale qu’à l’international. L’arrivée d’une telle star serait un signal fort adressé à l’ensemble du championnat.

N’Golo Kanté, un champion du monde très convoité

À bientôt 35 ans, N’Golo Kanté n’a plus rien à prouver. Double lauréat de la Premier League, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et pilier des Bleus champions du monde, son palmarès impressionne tout autant que son impact sur le terrain. Parti en Arabie Saoudite depuis 2023, il continue d’afficher un niveau élevé, avec 9 buts et 10 passes décisives en 89 rencontres toutes compétitions confondues.

Sa situation attire forcément l’œil. À moins d’un an de la fin de son bail à Al-Ittihad, il n’a pas prolongé. Cet état d’incertitude offre une fenêtre rare à des clubs français audacieux, bien au-delà des traditionnels géants. En savoir davantage sur la situation contractuelle de N’Golo Kanté en fin de saison à Al-Ittihad met en perspective l’ampleur de l’opportunité.

Dans ce dossier, le Paris FC ne se contente pas de regarder passer les locomotives. Osera-t-il doubler le PSG et résister aux appétits des clubs saoudiens ? De nombreuses inconnues demeurent, mais une chose est certaine : attirer un homme fort du Mondial 2018 pourrait redistribuer les cartes.

Quel impact pour le club et la Ligue 1 ?

L’hypothèse d’un renfort comme Kanté à Charlety aurait un effet immédiat : booster l’ambition du Paris FC, séduire de nouveaux supporters et asseoir la notoriété du championnat. Serait-ce le début d’une nouvelle ère française, avec le retour de vedettes tricolores au pays ? Olivier Giroud, Ousmane Dembélé ou Paul Pogba ont déjà montré la voie à d’autres champions du monde revenus en Ligue 1.

Avec ce projet, Paris FC vise à accélérer sa progression et à réveiller l’appétit de la Ligue 1, tant dans sa visibilité médiatique que dans la qualité du spectacle proposé. Les dirigeants veulent absolument profiter du prochain mercato pour enclencher ce virage. Suivez de près les mouvements à venir, car le suspense reste entier concernant Kanté. Pour les amateurs de rumeurs et d’infos chaudes, consultez l’actualité du joueur sur Foot Mercato.

N’Golo Kanté suivra-t-il les traces des grands champions revenus briller dans l’Hexagone ? Réponse dans les prochaines semaines, alors que le marché des transferts s’annonce brûlant du côté de la capitale !