Mercato – N’Golo Kanté a été proposé à des clubs de Ligue 1 !

Dix ans après son départ de Caen pour rejoindre Leicester, N’Golo Kanté pourrait-il être le nouveau champion du Monde 2018 à faire son retour en Ligue 1 ?

Un nouveau champion du Monde 2018 de retour en Ligue 1 ? Après deux saisons en Arabie saoudite sous les couleurs d’Al-Ittihad, N’Golo Kanté pourrait faire son retour en France, dix ans après son départ de Caen avec qui il avait joué 37 matchs en Ligue 1.

Son agent multiplie les contacts

Le club saoudien serait prêt à le laisser partir, et son agent multiplie les contacts pour lui trouver une nouvelle destination. Selon Foot Mercato, Kanté a été proposé à plusieurs clubs français, dont l’AS Monaco et le Paris FC, qui pourraient bénéficier de son expérience au milieu de terrain.

À 34 ans, l’international français pourrait ainsi relancer sa carrière en Ligue 1, retrouvant un championnat qu’il connaît parfaitement et qui pourrait également lui permettre de rester sous le radar de Didier Deschamps, à moins d’un an de la Coupe du Monde. Le retour de Kanté en France serait l’un des dossiers à suivre de près dans ce mercato estival, après ceux de Giroud à Lille, Pogba à Monaco, ou encore Thauvin à Lens.