Papa depuis peu d’un petit garçon, Matthis Abline a reçu un cadeau de la part du FC Nantes à son arrivée à la Jonelière : un maillot miniature des Canaris.

Vidéo fort sympathique diffusée par le FC Nantes ce mercredi. On y voit le community manager des Canaris attendre Matthis Abline sur le parking de la Jonelière. Les deux hommes se saluent puis le CM lui offre un sac estampillé FCN. L’attaquant l’ouvre et trouve à l’intérieur un maillot pour bébé. Un cadeau pour la naissance de son petit Ayden, il y a quelques jours.

Une option sur Ayden Abline

Soit surpris, soit pas du genre à afficher ses émotions en public, Matthis Abline remercie le community manager et réagit à peine lorsque celui-ci lui dit qu’il y a un nouveau fan du FC Nantes dans la famille. La Maison Jaune a en tout cas bien joué en prenant une option sur la carrière footballistique d’Ayden. Car vu ses difficultés financières du moment, elle risque d’avoir du mal à verser 12 M€ d’indemnité, comme pour Matthis Abline à l’été 2024…