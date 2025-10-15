Tant que le FC Nantes ne sera pas vendu, les chances de voir les Canaris réussir sur le long cours demeureraient très faibles. Voire quasi inexistantes.

Le constat est aussi brutal que lucide. Tant que le FC Nantes restera sous le contrôle de la famille Kita, l’avenir sportif du club paraît bouché. C’est en tout cas l’alerte lancée par Emmanuel Merceron, toujours bien informé sur les coulisses des Canaris. Selon lui, aucun entraîneur, aussi compétent soit-il, ne pourra bâtir un projet solide au FC Nantes dans les conditions actuelles.

« Tant que le club n’est pas vendu, tu peux mettre Baptiste Drouet ou les scouts de Red Bull, tu peux mettre Castro ou Klopp, avec ces moyens financiers, tu finiras par tomber », a lâché Merceron sur X. Une phrase qui résume la lassitude d’une grande partie du public nantais face à la gestion du duo Waldemar et Franck Kita.

Luis Castro, arrivé cet été avec des ambitions claires et un projet de jeu séduisant, doit déjà composer avec un contexte pesant. Son équipe, courageuse mais limitée, peine à décoller, et le mercato hivernal s’annonce compliqué. Les finances du club sont exsangues, les marges de manœuvre quasi nulles, et les pistes évoquées en interne semblent déjà trop coûteuses.

Le technicien portugais espérait renforcer son effectif en janvier, notamment dans le secteur offensif, mais les signaux venus de la direction du FC Nantes sont pessimistes. Sans vente rapide du club ou injection de fonds, il devra se contenter de bricoler avec les moyens du bord. Dans les tribunes comme sur les réseaux, la colère monte. À ce rythme, la saison pourrait vite se transformer en nouveau combat pour le maintien.