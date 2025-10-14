FC Nantes : un joyau du club pulvérise le FC Barcelone et met l’Espagne à ses pieds !

Depuis son arrivée au Séville FC, Batista Mendy (25 ans) insuffle une nouvelle dynamique à un effectif andalou en quête de renouveau. En quelques semaines seulement, le milieu défensif français s’est imposé comme le symbole d’un club qui relève la tête après des mois de turbulence. Focus sur ce début tonitruant qui fait vibrer la Liga.

Séville change de cap après une saison difficile

Il y a encore quelques mois, la maison sévillane tremblait dangereusement. En Liga, le club a enchaîné les déceptions : quatrième dans l’élite en 2022, puis douzième, quatorzième… jusqu’à flirter avec la relégation la saison passée. Malgré des envolées européennes en Ligue Europa, l’urgence sportive était palpable dans les rangs rouges et blancs.

Cet été, le Séville FC n’a pas eu d’autre choix que de remodeler de fond en comble son effectif. La vente de joueurs majeurs, dont Loïc Badé et Dodi Lukébakio, a permis d’injecter des liquidités pour reconstruire. Mais la formation andalouse a surtout fait parler sa science du recrutement malin, privilégiant l’expérience défensive à moindre coût et les renforts libres plutôt que les folies du mercato.

Un recrutement phare et des débuts remarqués

Dans ce contexte de refondation, l’arrivée de Mendy sur le gong du marché des transferts sonne comme un joli coup. Prêté depuis Trabzonspor, le joueur formé au FC Nantes avait été évoqué en France, de Rennes au Paris FC, et même en Espagne du côté de l’Espanyol Barcelone. Mais c’est au pied de la Giralda qu’il pose ses valises, prêt à s’imposer.

Le pari sévillan se révèle gagnant : Mendy bouleverse immédiatement la donne. Avant sa première titularisation, Séville ne grattait que 3 points sur 9 possibles. Depuis son installation dans l’entrejeu, le club a décroché 10 unités sur 15. Plus marquant encore, la seule défaite enregistrée correspond au match que le Français n’a pas débuté. Imparable ? L’expression colle parfaitement à sa trajectoire.

Mendy, le nouvel équilibre du club andalou

C’est tout le mérite du grand gabarit français (1,91 m) : Batista Mendy ne se contente pas de fermer les espaces, il solidifie toute la structure du 4-3-3 andalou. Sa faculté à alterner entre milieu défensif et défense centrale offre au coach une précieuse flexibilité – un luxe rare depuis un an à Séville. Aux côtés de Lucien Agoumé, élément-clé du renouveau après un passage remarqué en Serie A, et du Suisse Djibril Sow, Mendy stabilise la récupération et fluidifie les transitions. La complémentarité du trio saute aux yeux, permettant au jeu sévillan de retrouver vitesse, justesse et assurance, là où il peinait à chaque relance.

Sa prestation lors de la démonstration contre le FC Barcelone (victoire 4-1 !) en dit long sur son apport. Aux côtés d’Agoumé – qui continue de monter en puissance, comme lors de son potentiel transfert en Ligue 1 évoqué dans la presse (intérêt de clubs français pour Agoumé) – Mendy a muselé l’entrejeu barcelonais, intercepté, orienté, se montrant même dangereux sur coups de pied arrêtés. Noté 8/10 par la presse andalouse, il a, encore une fois, prouvé sa valeur.

Vers un avenir prometteur pour Batista Mendy ?

Aussitôt installé, déjà indispensable. Le Séville FC envisage déjà de lever la clause libératoire de 7,5 millions d’euros incluse lors de son prêt. Rarement une recrue n’aura eu un tel effet immédiat. Son chemin, qui l’a mené d’Angers à Trabzonspor avant ce pari espagnol, force le respect. Le club andalou, qui cherchait désespérément une nouvelle colonne vertébrale, l’a peut-être enfin trouvée.

Pour Mendy, cette aventure sévillane constitue un superbe tremplin, tant son ascension sur le marché européen a été fulgurante ces dernières années. Désormais incontournable en Liga, il pourrait attirer d’autres regards dès l’été prochain, tout en offrant au Séville FC l’espoir d’un retour durable au premier plan. L’histoire entre Batista Mendy et Séville ne fait que commencer, mais une chose est sûre : le club andalou tient là son catalyseur, capable d’entraîner toute une équipe dans son sillage et de relancer une institution en quête de succès. Le public du Sánchez-Pizjuán ne s’y trompe pas, déjà conquis par le panache du Français.