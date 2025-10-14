Appelé avec l’équipe de France Espoirs, Louis Leroux (FC Nantes, 19 ans) a participé lundi soir à la large victoire de l’équipe de France Espoirs face à l’Estonie (6-1) avec une certaine frustration à la sortie.

Encore une belle prestation, mais une petite frustration à la clé pour Louis Leroux avec les Bleuets. Le milieu du FC Nantes, entré en cours de match, s’est une nouvelle fois distingué… sans pour autant voir son travail récompensé dans les statistiques.

Remplaçant au coup d’envoi, Leroux a fait son apparition à vingt minutes de la fin, en lieu et place du Toulousain Dayann Methalie. Fidèle à son style, le natif du Longeron a immédiatement dynamisé le couloir gauche, multipliant les courses et les centres dangereux. Et c’est à la 86e minute qu’il s’est illustré avec une action digne de ses meilleures sorties en Ligue 1 : un débordement plein de justesse suivi d’un centre millimétré pour Wilson Odobert.

Pas de passe décisive pour Leroux

Malheureusement pour lui, la tête du joueur de Reims est venue heurter le poteau avant qu’Éli Junior Kroupi ne conclue dans la foulée. Un but qui doit beaucoup au travail initial de Leroux, mais qui ne lui vaudra pas la mention « passe décisive » sur la feuille de match. Une injustice statistique, tant l’action résume parfaitement son influence et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres.

Ce léger coup du sort ne ternit cependant pas sa prestation. Très actif, le joueur polyvalent du FC Nantes a confirmé qu’il redressait la barre après un début de saison mitigé. s’imposait peu à peu comme une option crédible pour Thierry Henry. De bon augure pour la réception du LOSCN dimanche en Ligue 1 (20h45).