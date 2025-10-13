L’intérêt du FC Barcelone pour Tylel Tati (FC Nantes, 17 ans), qui aurait envoyé ses scouts pour le superviser à plusieurs reprises depuis le début de la saison, pourrait lui faire tourner la tête.

Tylel Tati fait déjà tourner de têtes. À seulement 17 ans, le jeune défenseur du FC Nantes serait suivi de très près par les recruteurs blaugrana et d’autres écuries européennes. Une information qui a fait le tour des réseaux ce week-end et provoqué un véritable séisme dans l’entourage du joueur.

De quoi déstabiliser un adolescent en pleine progression, au moment où il commençait à s’imposer dans le groupe professionnel ? Sur X, le suiveur Emmanuel Merceron a parfaitement résumé la situation : « Comment complètement faire tourner la tête d’un gamin ? Annoncer que le Barça te supervise à tous les matchs, à 17 piges, tu peux être mature, ça reste troublant. » Un constat lucide sur la difficulté pour un jeune joueur de garder les pieds sur terre face à une telle exposition.

Le staff du FC Nantes tenterait de calmer le jeu pour protéger son joueur et le garder dans les meilleures conditions mentales. Le club redoute que cette médiatisation soudaine freine son développement, surtout à un âge où la moindre perte de concentration peut coûter cher. Le Mercato hivernal approche, et la situation n’arrange rien. Les rumeurs de départ, les visites de scouts étrangers et les promesses de grands clubs européens risquent de parasiter le quotidien d’un jeune talent encore en construction. Le FC Nantes, qui a déjà vu filer plusieurs pépites ces dernières années, ne veut pas revivre le même scénario.