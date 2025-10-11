Le Nantais a fait parler sa qualité devant le but à l’entraînement de l’équipe de France Espoirs.

A 19 ans, Louis Leroux confirme son potentiel depuis le début de la saison, que ce soit avec le FC Nantes, au milieu ou au poste de latéral gauche, ou avec les Espoirs.

Leroux très adroit à l’entraînement

Le 8 septembre, lors d’un match amical contre la Serbie, le Nantais avait inscrit son premier but avec les Bleuets. Il est entré en jeu hier soir avec l’équipe de Gérald Baticle lors de la large victoire sur le terrain de Iles Féroé (6-0). Et en marge de ce match, la FFF publie une vidéo des Bleuets où on voit les joueurs enchaîner les frappes à l’entraînement. Une séance lors de laquelle Leroux se montre particulièrement adroit, enquillant les buts du gauche.