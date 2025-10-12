FC Nantes Mercato : un joker de luxe dans le viseur des Canaris ?

L’arrivée d’un latéral gauche au FC Nantes est évoquée. Et certains noms circulent…

Le FC Nantes aurait l’idée d’un joker hivernal et il se dirigerait vers la venue d’un nouveau latéral, Nicolas Cozza étant le seul vrai spécialiste du poste. Récemment, c’est Louis Leroux qui avait été aligné à son pose par Luis Castro, Cozza restant du des prestations mitigées.

Le FCN chercherait un joueur libre

Et selon Sport.fr, les Canaris lorgnent deux joueurs libres : Jordan Amavi (31 ans) et Layvin Kurzawa (33 ans). Le premier est libre depuis son départ de Brest. Et le second a quitté le PSG au printemps dernier. Le nom du Brésilien Ismaily, libéré par le LOSC, est également cité.