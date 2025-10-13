Un sondage réalisé par le podcast Sans Contrôle montre que les supporters du FC Nantes sont particulièrement déçus par le milieu offensif sud-coréen Hyun-seok Hong.

Cette trêve internationale d’octobre est l’occasion pour tous les clubs de faire un premier bilan de l’intersaison. Et notamment de juger de l’apport des recrues. Au FC Nantes, qui connaît une entame délicate avec une seule victoire, deux nuls et quatre défaites, les déceptions sont assez nombreuses. Le podcast Sans Contrôle a voulu savoir quelle était la plus grande. Il a proposé quatre noms, les Sud-Coréens Hong et Kwan, le Serbe Radakovic et le Malien Camara.

Hong, recrue la plus décevante pour les supporters !

Il y avait vraiment match entre les quatre car Uros Radakovic, par exemple, a été décrit comme une erreur de casting quelques semaines seulement après son arrivée. Mais la recrue qui a le plus déçu les supporters est Hyun-seok Hong ! En fin d’après-midi, ils étaient 41,5% à estimer qu’il était le joueur le plus décevant parmi les nouveaux arrivants. Camara arrivait en 2e position avec 28,9%, Radakovic en 3e avec 25,3% et Kwon 4e avec 4,2%.

Prêté par Mayence avec option d’achat, Hong a eu du temps de jeu puisqu’il a joué près de la moitié des minutes possibles depuis le début du championnat. Titulaire trois fois sur les sept matches, il n’a eu aucun poids sur le jeu et peine à se montrer, comme submergé par la dimension physique de la Ligue 1. Camara, Radakovic et Kwon, eux, ont eu beaucoup moins de temps pour faire leurs preuves.