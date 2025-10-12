Après un mercato assez animé au FC Nantes, on profite de la trêve pour désigner la recrue la plus décevante de l’été.

Uros Radakovic

« Si aucune recrue n’est vraiment sortie du lot à Nantes, il y en a une qui a fait parler d’elle. Uros Radakovic illustre parfaitement ce que certains appellent une erreur de casting. Recruté gratuitement pour compenser le départ de Nicolas Pallois, le défenseur serbe n’a même pas réussi à convaincre le staff lors de l’intersaison, au point de penser à un départ après seulement quelques semaines de collaboration.

Au final, il est bel et bien resté au FCN, mais son temps de jeu est famélique : 1 seule minute disputée contre Rennes. Il n’était pas présent dans le groupe lors des 4 premières journées, et a ciré le banc lors des 2 dernières. Il faut dire que l’émergence de Tylel Tati l’éclipse totalement de l’équation, donc si l’on devait désigner la recrue la plus décevante de ce mercato pour les Canaris, Radakovic fait clairement office de numéro un, sans même avoir joué. Pour l’instant, son arrivée ressemble à un coup d’épée dans l’eau. Rien de plus ».

William TERTRIN