Sale nouvelle pour le FC Nantes avant même le début du mercato hivernal : le club pourrait perdre une somme précieuse dans les prochaines semaines.

Jocelyn Gourvennec va finir par coûter très cher au FC Nantes. Écarté en mars 2024 après une série catastrophique (9 défaites en 13 matchs), le coach a saisi les Prud’hommes pour contester son licenciement. Ses avocats réclament pas moins de 2 millions d’euros d’indemnités, estimant que la faute grave invoquée par les dirigeants nantais n’a pas été justifiée.

Selon les dernières informations du dossier, l’ancien entraîneur des Canaris aurait de très fortes chances de remporter son procès. Autrement dit, Waldemar Kita risque de devoir sortir le chéquier. Une dépense imprévue de 2 millions d’euros, qui viendrait sérieusement amputer le budget mercato d’hiver. Alors que les dirigeants du FC Nantes espéraient recruter un ou deux renforts offensifs, cette affaire pourrait compromettre une partie de leurs plans.

Gourvennec déjà vainqueur d’avance ?

Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé. Le suiveur bien informé Emmanuel Merceron a ironisé sur la situation : « Aussi nul son passage au FCN fut-il, il est dans son droit franchement. Les Kita n’avaient qu’à pas lui faire signer ce contrat. Pas beaucoup de suspense. » Une phrase qui résume bien le sentiment général chez les supporters, entre exaspération et fatalisme.

Cette affaire relance par ailleurs le débat sur la gestion du club par Waldemar et Franck Kita. Ces dernières saisons, les licenciements coûteux se sont multipliés, plombant régulièrement les finances du FCN. Après Domenech, Kombouaré ou encore Gourvennec, le FC Nantes continue de payer cher ses erreurs de casting.