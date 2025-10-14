Lors d’un entraînement, la semaine dernière, l’ailier suédois Mayckel Lahdo s’est déboîté l’épaule, occasionnant une grosse frayeur au staff du FC Nantes.

Ce mardi, les intervenants du podcast Sans Contrôle ont fait une révélation : l’ailier du FC Nantes Mayckel Lahdo s’est déboîté l’épaule lors d’un entraînement la semaine dernière. L’un des journalistes s’est demandé si les pompiers n’avaient pas été appelés à la Jonelière pour intervenir mais toujours est-il que l’épaule en question a été remise en place et que Lahdo devrait être opérationnel pour le match face au LOSC ce dimanche soir.

Il devrait éviter les contacts dimanche face au LOSC

On apprend que cette frayeur s’est déjà produite ces dernières années pour plusieurs Canaris, dont Nicolas Cozza. Les joueurs ayant des faiblesses à ce niveau-là sont souvent victimes d’un déboîtage. Cela était notamment arrivé à Zinédine Zidane lors de la finale de la Coupe du monde 2006. La seule chose à faire est de remettre l’épaule en place et d’éviter les contacts pendant quelque temps. Ce devrait être le cas pour Lahdo dimanche…

Dans Sans Contrôle, les intervenants ont rappelé que le Suédois bénéficie de la confiance de Luis Castro car il travaille beaucoup plus que ses concurrents au poste, notamment Yassine Benhattab, au niveau défensif.