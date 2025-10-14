ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili, la bonne nouvelle qui pourrait tout changer cet hiver !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes Mercato : on sait où en sont les dossiers Kurzawa et Amavi 

Layvin Kurzawa
Bastien Aubert
14 octobre 2025

Les supporters du FC Nantes peuvent ranger leurs espoirs — ou leurs inquiétudes — concernant l’arrivée d’un latéral gauche d’expérience en qualité de joker.

Les nostalgiques de Layvin Kurzawa et Jordan Amavi vont être déçus. Malgré une récente rumeur accordant un intérêt du FC Nantes à leur sujet, la double piste n’aurait en réalité jamais existé !

Les deux anciens internationaux français correspondaient parfaitement au profil recherché : expérience, disponibilité immédiate et coût limité. De quoi enflammer la toile jaune et verte.

« Faut vraiment réagir à ça ? »

Mais selon le journaliste d’Ouest-France David Phelippeau, tout cela ne serait qu’une rumeur sans fondement. Réagissant avec un brin d’ironie sur les réseaux sociaux, le spécialiste des Canaris a sèchement démenti : « Faut vraiment réagir à ça ? Le combo sport.fr et Tribune Nantaise suffit je pense… » 

Un message clair, qui laisse peu de place au doute sur la crédibilité de cette piste. Autrement dit, ni Kurzawa ni Amavi ne figurent dans les plans du FC Nantes, qui ne compte pas bouger sur le poste de latéral gauche pour le moment. 

FC NantesMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin et Davitashvili, la bonne nouvelle qui pourrait tout changer cet hiver !

Par Bastien Aubert
Robert Lewandowski (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Coup de tonnerre au Barça : Lewandowski blessé à moins de deux semaines du Clasico !

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez
FC Barcelone...

FC Barcelone : le PSG prêt à piquer le rêve absolu du Barça au Mercato !

Par Bastien Aubert
Layvin Kurzawa
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : on sait où en sont les dossiers Kurzawa et Amavi 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : Özer s’explique après la polémique, une boulette fatale à Beye au Stade Rennais ?

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : l’avenir de Beye déjà réglé par Sage et le RC Lens ?

Par Bastien Aubert
Yassine Gessime (Dunkerque)
Ligue 1...

OM Mercato : un cador de Ligue 1 torpille le dossier Gessime Yassine 

Par Bastien Aubert
Les supporters de l'ASSE.
ASSE...

ASSE – OL : la justice a remis une pièce après les incidents dans le derby ! 

Par Bastien Aubert
L'OM en fête
Mercato...

OM : Benatia va donner le coup de grâce à l’OL au Mercato d’hiver 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Mbappé va mieux au Real, ça s’anime pour l’avenir de Lewandowski au Barça

Par Bastien Aubert
Louis Leroux
FC Nantes...

FC Nantes : coup dur pour Leroux avant le LOSC

Par Bastien Aubert
La France n'a pas brillé en Islande
Equipe de France...

Islande – France : Ménès et Riolo allument les Bleus, Deschamps crie au scandale !

Par Bastien Aubert
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE – Le Mans : une première surprise en vue dans le onze des Verts  ?

Par Bastien Aubert
Mason Greenwood (OM)
Mercato...

OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi et de Greenwood !

Par But ! Football Club
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le PSG fonce sur un autre crack du Barça que Yamal !

Par Bastien Aubert
Florent Batta arbitrant le match entre Troyes et Annecy.
ASSE...

ASSE : un premier bon présage pour la venue du Mans

Par Raphaël Nouet
Emerson Palmieri en action lors du match de l'OM à Metz.
Ligue 1...

OM : Emerson a un autre rêve en tête que remporter la Ligue 1

Par Raphaël Nouet
Nicki Nicole
Compétitions...

FC Barcelone : Lamine Yamal et Nicki Nicole se sont envoyés en l’air et ont fait encore mieux !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique saluant des supporters avant le match Lille-PSG.
Ligue 1...

PSG : nouveau coup dur pour Luis Enrique !

Par Raphaël Nouet
Lucas Digne lors du match entre l'équipe de France et l'Islande.
Equipe de France...

Les notes sans pitié de Bleus décevants en Islande (2-2)

Par Raphaël Nouet
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : c’est confirmé pour Bouaddi (LOSC), coup de tonnerre en 2026 !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

Mercato : le Stade Rennais doit-il tout miser sur Stassin (ASSE) cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

Mercato : le FC Nantes doit-il vendre Tylel Tati cet hiver ?

Par Bastien Aubert
Robin Risser dépité après avoir encaissé un but gag contre l'Estonie.
Ligue 1...

RC Lens : la vidéo de l’énorme boulette de Risser avec les Espoirs

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet