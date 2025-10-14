FC Nantes Mercato : on sait où en sont les dossiers Kurzawa et Amavi

Les supporters du FC Nantes peuvent ranger leurs espoirs — ou leurs inquiétudes — concernant l’arrivée d’un latéral gauche d’expérience en qualité de joker.

Les nostalgiques de Layvin Kurzawa et Jordan Amavi vont être déçus. Malgré une récente rumeur accordant un intérêt du FC Nantes à leur sujet, la double piste n’aurait en réalité jamais existé !

Les deux anciens internationaux français correspondaient parfaitement au profil recherché : expérience, disponibilité immédiate et coût limité. De quoi enflammer la toile jaune et verte.

« Faut vraiment réagir à ça ? »

Mais selon le journaliste d’Ouest-France David Phelippeau, tout cela ne serait qu’une rumeur sans fondement. Réagissant avec un brin d’ironie sur les réseaux sociaux, le spécialiste des Canaris a sèchement démenti : « Faut vraiment réagir à ça ? Le combo sport.fr et Tribune Nantaise suffit je pense… »

Un message clair, qui laisse peu de place au doute sur la crédibilité de cette piste. Autrement dit, ni Kurzawa ni Amavi ne figurent dans les plans du FC Nantes, qui ne compte pas bouger sur le poste de latéral gauche pour le moment.