Prêté au Panathinaïkos après une dernière saison très compliquée au FC Nantes, Alban Lafont est devenu titulaire chez les Verts, qui ont enfin lancé leur saison.

Anthony Lopes a eu l’énorme mérite de mettre tout le monde d’accord par rapport au poste de titulaire dans les buts du FC Nantes. Et on en oublierait presque qu’Alban Lafont est encore sous contrat avec les Canaris. Prêté l’été dernier au Panthinaïkos, le gardien de 26 ans, qui a pris la nationalité sportive ivoirienne et a d’ailleurs joué avec les Eléphants (victoire 7-0 aux Seychelles), a connu un démarrage compliqué, comme son club.

« Le FC Nantes a fait trop mal à Alban en détruisant son image et en détruisant une partie de sa carrière ! »

Face à la révolte de ses supporters après des premiers résultats désastreux, le Pana a décidé de renvoyer l’entraîneur Rui Vitoria. Christos Kontis a pris la suite et a titularisé Lafont, avec deux victoires en championnat à la clef. Le calme est revenu et le joueur encore sous contrat avec le FC Nantes commence à prendre ses marques. Mais un proche explique que les destinations se suivent et se ressemblent pour lui, systématiquement confronté à de l’instabilité.

« C’est la même chose qu’Alban a rencontré depuis ses débuts, du TFC à Nantes en passant par la Fiorentina : problèmes sociaux entre direction et groupes de supporters, changements trop fréquents de coachs, entraîneurs et donc entraînements des gardiens compliqués, mal adaptés au niveau professionnel… Actuellement, au Pana, c’est un coach intérimaire qui a pris l’équipe en main et ça a l’air d’aller bien mieux. » Ce proche n’est pas tendre avec le FC Nantes qui, selon lui, « a fait trop mal à Alban en détruisant son image et en détruisant une partie de sa carrière !!!!!!!!! ». Rappelons qu’en juin prochain, Alban Lafont devra faire son retour au sein de la Maison Jaune…