PSG : nouveau coup dur pour Luis Enrique !
BUT! Football Club
Mercato : le FC Nantes doit-il vendre Tylel Tati cet hiver ?

Tylel Tati lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
Bastien Aubert
13 octobre 2025

Dans les petits papiers de plusieurs écuries européennes, dont le FC Barcelone, Tylel Tati pourrait être perturbé par les rumeurs du Mercato. Le FC Nantes doit-il envisager de le vendre cet hiver ? Le débat est posé.

« Le FC Nantes n’a pas besoin d’argent, si ? »

« Les mots employés par Frank Kita cet été résonnent encore entre les murs de La Jonelière : non, le FC Nantes n’a plus besoin de vendre parce qu’il n’a pas besoin d’argent ! Après une opération dégraissage menée – il est vrai – d’une main de maître au cours du mercato écoulé, la réponse semble donc dans la question. Aussi, vendre Tylel Tati dès cet hiver alors que Luis Castro compte une défense en manque de certitudes suite à plusieurs départs (Pallois, Zézé, Castelletto) ne serait pas la meilleure idée du monde. Surtout pour un club qui ne semble rien pouvoir ambitionner d’autre que le maintien, où la porosité défensive est rédhibitoire. 

Après cette réflexion globale, il faut aussi peser le cas Tati. À 17 ans, la saison du jeune Canari épouse une trajectoire inverse à la logique : d’abord solide, il a connu une baisse de régime inattendue au fil des matches. On imagine aussi que les rumeurs d’intérêts aussi prestigieux que celui du FC Barcelone ou de cadors anglais pourraient lui faire tourner la tête. À surveiller de près, donc, à la reprise. Mais si le FC Nantes veut signer une vente record avec lui, on lui conseillerait d’attendre encore un peu. »

Bastien AUBERT

« Pas sûr qu’il y ait meilleur moment… »

« Comme le dit Bastien, les prestations de Tati ont d’abord été bluffantes avant de décliner considérablement. A mon sens, les raisons à cela sont nombreuses mais toutes ne risquent pas de s’améliorer de sitôt. Déjà, il y a la faiblesse globale de l’équipe qui fait que la défense est trop souvent mise à contribution. Ensuite, il y a le fait que le poste de latéral gauche soit sinistré, entre le décevant Nicolas Cozza et un Louis Leroux qui dépanne. Ainsi, Tati est obligé de compenser l’absence d’un latéral fort dans son couloir. Enfin, il y a l’aspect psychologique, lié aux mauvais résultats à répétition, qui pèse plus fort sur les épaules d’un jeune joueur que chez un footballeur chevronné.

Pour toutes ces raisons, il me semble que Tyrel Tati va connaître une saison très compliquée. Si le FC Nantes a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses, je ne pense pas qu’il trouvera meilleur moment que janvier. Mais s’il souhaite le voir progresser, ce que tout le monde souhaite évidemment, alors il doit le conserver. Ce premier exercice dans un contexte bouillant va être très formateur pour le jeune défenseur central. Il en sortira plus fort mentalement. »

Raphaël NOUET

FC Nantes Mercato
#A la une#DÉBAT

