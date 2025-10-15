Après le début de saison chaotique de Nicolas Cozza, le FC Nantes tient peut-être son nouveau latéral gauche titulaire.

À seulement 19 ans, Louis Leroux est en train de se faire un nom, et surtout une place, dans le onze de Luis Castro. Selon Emmanuel Merceron, le jeune joueur du FC Nantes devrait être installé durablement au poste de latéral gauche cette saison.

Une décision logique, tant ses dernières prestations ont séduit aussi bien son entraîneur que les supporters. Appelé récemment avec l’équipe de France Espoirs, Leroux a confirmé tout le bien que le staff nantais pense de lui. Entré en jeu face à l’Estonie (6-1), il a impressionné par sa justesse technique, son volume de jeu et sa maturité étonnante pour son âge. « Belle entrée de Louis Leroux en latéral gauche avec l’équipe de France Espoirs hier soir, après deux matchs pas mal à ce poste en L1. Il va s’y installer cette saison », a commenté Merceron sur X.

Leroux installé en latéral gauche cette saison ?

Une montée en puissance qui tombe à point nommé pour le FC Nantes, où Nicolas Cozza est hors du coup depuis le mois d’août. Le joueur prêté par Wolfsburg n’a jamais vraiment lancé sa saison, laissant un vide à gauche que Leroux comble avec brio. Ses deux titularisations en Ligue 1 ont d’ailleurs convaincu Castro qu’il pouvait s’appuyer sur lui sans avoir besoin de recruter un joker.

Le jeune international Espoirs a encore tout à prouver, mais il s’impose déjà comme une solution fiable et prometteuse. À tel point que le FC Nantes a mis en pause toutes les pistes pour un renfort à ce poste. Sauf retournement de situation, c’est bien avec Leroux et Cozza que la saison se jouera à gauche.