OM : vive inquiétude pour Gouiri, De Zerbi reçoit plusieurs bonnes nouvelles ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : un nouveau latéral gauche international pour Luis Castro

Louis Leroux (FC Nantes)
Bastien Aubert
15 octobre 2025

Après le début de saison chaotique de Nicolas Cozza, le FC Nantes tient peut-être son nouveau latéral gauche titulaire.

À seulement 19 ans, Louis Leroux est en train de se faire un nom, et surtout une place, dans le onze de Luis Castro. Selon Emmanuel Merceron, le jeune joueur du FC Nantes devrait être installé durablement au poste de latéral gauche cette saison. 

Une décision logique, tant ses dernières prestations ont séduit aussi bien son entraîneur que les supporters. Appelé récemment avec l’équipe de France Espoirs, Leroux a confirmé tout le bien que le staff nantais pense de lui. Entré en jeu face à l’Estonie (6-1), il a impressionné par sa justesse technique, son volume de jeu et sa maturité étonnante pour son âge. « Belle entrée de Louis Leroux en latéral gauche avec l’équipe de France Espoirs hier soir, après deux matchs pas mal à ce poste en L1. Il va s’y installer cette saison », a commenté Merceron sur X.

Leroux installé en latéral gauche cette saison ?

Une montée en puissance qui tombe à point nommé pour le FC Nantes, où Nicolas Cozza est hors du coup depuis le mois d’août. Le joueur prêté par Wolfsburg n’a jamais vraiment lancé sa saison, laissant un vide à gauche que Leroux comble avec brio. Ses deux titularisations en Ligue 1 ont d’ailleurs convaincu Castro qu’il pouvait s’appuyer sur lui sans avoir besoin de recruter un joker.

Le jeune international Espoirs a encore tout à prouver, mais il s’impose déjà comme une solution fiable et prometteuse. À tel point que le FC Nantes a mis en pause toutes les pistes pour un renfort à ce poste. Sauf retournement de situation, c’est bien avec Leroux et Cozza que la saison se jouera à gauche.

FC NantesLigue 1
#A la une

Les plus lus

Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : vive inquiétude pour Gouiri, De Zerbi reçoit plusieurs bonnes nouvelles ! 

Par Bastien Aubert
Nico Paz
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : un retour et un crack attendus au Real Madrid, signature XXL au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Louis Leroux (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un nouveau latéral gauche international pour Luis Castro

Par Bastien Aubert
François Pinault, l'actionnaire du Stade Rennais.
Ligue 1...

Stade Rennais : les Pinault prêts à virer Habib Beye ? Une deadline tombe !

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé avec le Ballon d'Or 2025.
Mercato...

PSG Mercato : vers un départ de Dembélé en juin ?

Par Raphaël Nouet
Zuriko Davitashvili
ASSE...

ASSE : terrible coup dur pour Davitashvili ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri (OM)
Ligue 1...

OM : un premier verdict est tombé pour Gouiri, il est lourd ! 

Par Bastien Aubert
L'ancien Vert Lucas Calodat évolue aujourd'hui au Mans.
ASSE...

ASSE : un ancien Vert veut prendre sa revanche avec Le Mans

Par Raphaël Nouet
Igor Paixao célébrant son but avec l'OM à Metz.
Ligue 1...

OM : le troll osé du père de Paixao avec une ancienne cible marseillaise

Par Raphaël Nouet
Wanda Nara a chaud
Compétitions...

Wanda Nara officialise son nouveau couple : exit Icardi, place à Martín Migueles !

Par Bastien Aubert
Batista Mendy (Séville FC)
FC Barcelone...

FC Nantes : un joyau du club pulvérise le FC Barcelone et met l’Espagne à ses pieds !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

Mercato : le RC Lens doit-il se repositionner sur Neal Maupay (OM) ? 

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

Mercato : l’ASSE doit-elle se repositionner sur Enzo Bardeli en janvier ?

Par Bastien Aubert
Mayckel Lahdo en action lors du match du FC Nantes sur la pelouse du Stade Brestois.
FC Nantes...

FC Nantes : un Canari a fait une grosse frayeur à Luis Castro

Par Raphaël Nouet
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de leurs dernières oppositions, en 2023.
International...

Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau record au nez et à la barbe de Lionel Messi

Par Raphaël Nouet
Gautier Larsonneur (ASSE)
ASSE...

ASSE : avant Le Mans, les Verts ont reçu une nouvelle qui va faire grand bruit

Par Bastien Aubert
Djaoui Cissé lors du match de l'équipe de France Espoirs contre l'Estonie.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Djaoui Cissé dans le viseur d’un club jouant la Champions League

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal avec l'écusson du FC Barcelone derrière lui.
ASSE...

Les infos du jour : Yamal (Barça) pas le bienvenu au PSG, Stassin (ASSE) récompensé, Gouiri (OM) touché, le faux pas de Beye au Stade Rennais

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri fêtant son premier but de la saison avec l'OM lors du match à Metz.
Ligue 1...

OM : énorme frayeur pour Gouiri avec l’Algérie !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant un match à Toulouse.
FC Nantes...

FC Nantes : les Kita font passer un message fort pour l’avenir de Castro

Par Raphaël Nouet
Malick Fofana lors d'un entraînement de la sélection belge.
Mercato...

OL Mercato : maltraité en L1, Fofana figure sur les tablettes de 2 grands clubs anglais

Par Raphaël Nouet
Pierre Ménès arrivant à Strasbourg pour un match contre Angers en 2021.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Ménès s’invite dans la polémique Florian Thauvin

Par Raphaël Nouet
Les Marseillais à la fête
Ligue 1...

OM : les notes des Marseillais à la trêve 

Par Bastien Aubert
Zuriko Davitashvili lors de Montpellier-ASSE.
ASSE...

ASSE Mercato : une offre impossible à refuser pour Davitashvili en janvier ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet