Auteur d’un début de saison très moyen sur le banc du FC Nantes, Luis Castro sait que son patron n’est pas l’homme le plus patient du monde. Mais l’entourage de ce dernier se veut positif…

Cette semaine, les journalistes du podcast Sans Contrôle ont fait un premier bilan de la saison, jugeant les meilleures et les pires recrues du FC Nantes. Il a également été question de Luis Castro, forcément fragilisé par une entame loin de répondre aux attentes. Que ce soit au niveau comptable (une seule victoire en sept matches) ou du jeu, l’ancien entraîneur de Dunkerque connaît des premiers mois compliqués sur le banc des Canaris. De là à imaginer un renvoi ?

Ils veulent laisser le temps à Castro

Ce sera d’autant plus plausible que l’un des journalistes de Sans Contrôle a rappelé que le FC Nantes était le plus grand consommateur d’entraîneurs depuis vingt ans avec quatorze changements, devant l’OM. Mais selon David Phelippeau, les Kita font savoir autour d’eux qu’ils ont toute confiance en Luis Castro et qu’ils ont bien l’intention de lui laisser tout le temps nécessaire pour appliquer sa méthode. Seule une série catastrophique de défaites pourrait remettre en cause ces bonnes intentions.

C’est donc plutôt une bonne nouvelle pour les Canaris : il n’y aura pas de coup de sang de leur propriétaire dans les prochaines semaines. Luis Castro va pouvoir continuer sa mission, sans subir d’autre pression que celle (déjà considérable) des résultats.