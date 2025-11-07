Eirik Horneland a haussé le ton ce jeudi en conférence de presse en demandant aux joueurs de l’ASSE de prendre leurs responsabilités. Lucas Stassin pourrait-il se sentir visé ?

Le ton était ferme hier en conférence de presse à Saint-Étienne. Eirik Horneland, confronté aux critiques sur sa capacité à relancer l’ASSE en Ligue 2, n’a pas caché sa détermination à remettre de l’ordre dans son vestiaire. « Nous devons être responsables. Je suis responsable. Les joueurs ont une grande responsabilité. Nous devons résoudre nos problèmes. Nous devons faire mieux collectivement et individuellement. Personne ne peut se cacher. Ni moi, ni les joueurs », a martelé le technicien norvégien.

Un avertissement clair, mais aussi un signal pour certains joueurs en perte de rythme. Lucas Stassin par exemple ? Régulièrement titularisé en début de saison, l’attaquant belge a été laissé sur le banc face à Pau puis au Red Star. Il semble peu à peu perdre la confiance d’Horneland. Selon Peuple Vert, cette décision pourrait s’inscrire dans un plan précis du coach de l’ASSE : provoquer un électrochoc afin de relancer le jeune attaquant, encore en quête de constance.

Horneland insiste sur l’implication individuelle et collective : « Il faut vraiment se mettre à la hauteur de ce qui nous attend et que tout le monde soit conscient et responsable de cette situation. » La balle est désormais dans le camp des joueurs. Pour Stassin, il aura l’occasion de répondre sur le terrain dès ce samedi à Troyes (20h).