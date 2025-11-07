En pleine tourmente avec l’AS Saint-Étienne, Éric Horneland a pris la parole sur sa situation personnelle : le technicien norvégien assume pleinement ses responsabilités et refuse d’évoquer un départ.

La tension monte à Saint-Étienne. Après une série de contre-performances inquiétantes, l’avenir d’Éric Horneland sur le banc de l’ASSE commence à faire débat. Mais le coach stéphanois, fidèle à son calme habituel, a tenu à clarifier les choses devant les médias.

« Dans ma position, je suis le premier à devoir me justifier de mes prestations. C’est toujours difficile quand vous êtes dans une mauvaise passe, mais je ne me cacherai pas », a-t-il déclaré avec fermeté hier en conférence de presse. Le Norvégien, arrivé en décembre dernier pour relancer un club en quête d’identité, refuse de céder à la pression ambiante.

« Parler avec les dirigeants, pas mon sujet du moment »

Horneland insiste sur la notion de responsabilité collective : « Je vais faire en sorte que tout le monde prenne conscience des responsabilités que nous avons afin de retrouver une situation plus normale. » Une manière d’impliquer ses joueurs, souvent pointés du doigt pour leur manque de réaction ces dernières semaines.

Interrogé sur un éventuel échange avec les dirigeants de l’ASSE, l’entraîneur a botté en touche : « Parler avec les dirigeants, ce n’est pas mon sujet du moment. Ma responsabilité est de tirer le meilleur de cette équipe. Je suis concentré sur cette tâche, c’est ce que je fais chaque jour depuis mon arrivée, du matin jusqu’au soir. »

Un discours lucide et déterminé, qui montre qu’Horneland n’a pas l’intention de lâcher malgré la pression du Chaudron. Mais à l’ASSE, les mots ne suffisent plus : seul un résultat positif lors du prochain déplacement à Troyes (samedi, 20h) pourrait apaiser un climat devenu brûlant.