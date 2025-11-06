Le coach des Verts a été interrogé sur les propos de son milieu de terrain suite à la défaite au Red Star samedi dernier…

Après sa défaite au Red Star (1-2), l’ASSE se présentera samedi sur le terrain du leader de la L2, Troyes, avec 5 points de retard sur l’ESTAC. En conférence de presse ce jeudi, Eirik Horneland est notamment revenu sur les déclarations de Florian Tardieu, qui avait évoqué les consignes tactiques de son coach : « C’est sûr que sur les renversements, vu ce que demande le coach, ça peut être notre faiblesse. Après c’est les consignes donc on les écoute. » Une manière à peine voilée de pointer du doigt le plan de jeu de son entraîneur, visiblement pas très adapté face aux Audoniens.

Horneland fidèle à ses idées

« On essaye de comprendre pourquoi on manque de régularité, a glissé Horneland. On est capable de bonnes choses mais on manque de régularité, de consistance, d’équilibre. Cela fait dix mois que je cherche à y remédier. Je ne pense pas que ce soit un problème de système. Tous les systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. » Questionné sur la tendance chez les Verts à encaisser des buts sur des actions où les latéraux se font prendre dans leur dos, Horneland a eu cette réponse : « Je ne pense pas que c’était le cas au Red Star. On a pris le premier but sur un long ballon. Et avant, contre Pau, il n’y a pas eu de souci avec nos latéraux. La plupart des buts encaissés, c’est dû à la concentration. On doit être plus focus. » Interrogé ensuite sur les difficultés de l’ASSE à défendre face à des équipes évoluant avec des pistons, Horneland s’est là encore montré étonné… « Pau a débuté le match avec cinq défenseurs et on n’a pas eu de problèmes. Au Red Star, il y a eu ce but après cinq minutes de jeu. On a fait 20 mauvaises premières minutes, mais ensuite on a concédé assez peu d’occasions. » Assez, tout de même, pour que le Red Star mène 2-0, et même 3-0 avec un but annulé pour une position de hors jeu inexistante, suite au penalty de Khaoui repoussé par Larsonneur…