ASSE : double coup dur pour les Verts !

Le Chaudron sera amputé d’un des deux kops lors des deux prochains matchs à domicile des Verts.

La commission de discipline de la LFP se réunissait hier soir et après les craquages de fumigènes lors de la défaite face au Mans (2-3), elle a décidé de sanctionner les Green Angels.

Pas de kop sud contre Nancy et Bastia

La Ligue a en effet décidé de fermer la Tribune Jean Snella pour deux matches : la réception de Nancy le 22 novembre et celle de Bastia le 6 décembre. Il faudra donc sans doute attendre la réception de Clermont mi janvier pour que l’ASSE retrouve son kop sud…