L’ASSE devrait enregistrer prochainement le retour de son défenseur portugais Chico Lamba.

Depuis plusieurs semaines, l’ASSE enchaîne les prestations inquiétantes et les buts encaissés. Elle reste sur 4 défaites lors des six dernières journées de L2 et cette érosion coïncidence avec l’indisponibilité de Chico Lamba. Simple coïncidence, alors que le jeune défenseur central avait livré un début de saison plutôt moyen avant sa blessure et que l’ASSE encaissait 1,25 but par match en sa présence, contre 2,25 buts sans lui ?

Lamba a repris l’entraînement

Toujours est-il que le défenseur central, opéré des adducteurs il y a trois semaines, vient de faire son retour à L’Etrat. Il doit y poursuit sa phase de rééducation et son retour est espéré après la prochaine trêve internationale.