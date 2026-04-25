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FRANCE

FC Nantes : le groupe d’Halilhodžić face au Stade Rennais avec de gros absents

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 20:20
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Le groupe du FC Nantes pour recevoir le Stade Rennais.

Ce dimanche à 17h15, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du Stade Rennais pour le derby. Avec la défaite d’Auxerre, les Canaris ont un gros coup à jouer pour se rapprocher de la 16e place synonyme de barrages. Pour cette rencontre importante, Vahid Halilhodžić a convoqué 21 joueurs, avec les retours de Mohamed Kaba et Rémy Cabella, remis de blessures musculaires. En revanche, Sékou Doucouré et Amady Camara sortent du groupe. Côté absences, Francis Coquelin est toujours indisponible, tout comme plusieurs joueurs de longue durée (Tati, Amian, Centonze).

Le groupe du FC Nantes

Carlgren, Lopes – Acapandie, Ali Yousuf, Awaziem, Cozza, Guilbert, Machado, Radakovic – Cabella, Deuff, Kaba, Lepenant, Leroux, Sissoko, Tabibou – Abline, El Arabi, Ganago, Guirassy, Mohamed.

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