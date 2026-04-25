ASSE : Montanier a trouvé une espèce rare chez les Verts

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Avant le choc face à Troyes, Philippe Montanier n’a pas caché sa surprise face à l’évolution de Ben Old, désormais installé au poste de latéral gauche.

Arrivé avec un profil offensif, Ben Old s’est progressivement imposé dans un rôle bien différent au poste de latéral gauche. Et pour Philippe Montanier, la transformation est remarquable :

Le technicien souligne particulièrement les qualités défensives inattendues de son joueur, qui s’est rapidement adapté à un poste exigeant. Une progression d’autant plus notable que le changement de rôle est souvent complexe à assimiler au haut niveau.

Montanier en attend encore plus offensivement

Si les bases défensives sont solides, le coach de l’ASSE estime que le joueur peut encore franchir un cap dans un domaine clé :

« Je pense qu’il peut encore faire mieux offensivement. »

Une exigence logique pour un joueur formé plus haut sur le terrain, dont les qualités techniques et la projection pourraient devenir des atouts majeurs dans le système stéphanois.

Montanier insiste également sur la difficulté de confirmer dans la durée :

« Il confirme et ce n’est pas évident car le plus dur, c’est de se maintenir à un niveau très intéressant. »

« Des latéraux gauches bons, c’est quand même une espèce rare. »

Au-delà des performances actuelles, l’entraîneur semble convaincu par l’avenir de Ben Old à ce poste. Il va même plus loin dans son analyse :

« Je trouve qu’il a plus de potentiel comme latéral. Des latéraux gauches bons, c’est quand même une espèce rare. »

Dans un football moderne où les latéraux sont devenus essentiels, cette déclaration souligne la valeur stratégique du joueur pour l’ASSE.

Une comparaison prestigieuse avec Bixente Lizarazu

Pour illustrer son propos, Philippe Montanier n’hésite pas à évoquer une reconversion emblématique :

« Dans le passé, il y a eu des grandes reconversions réussies comme celle de Lizarazu. »

Référence au parcours de Bixente Lizarazu, passé d’un rôle offensif à celui de latéral gauche de classe mondiale. Une comparaison flatteuse, qui en dit long sur le potentiel perçu chez Ben Old.

Un avenir à écrire côté gauche

À seulement 23 ans, Ben Old semble avoir trouvé une nouvelle dimension sous les ordres de Montanier. Entre solidité défensive, marge de progression offensive et rareté du profil, le Néo-Zélandais pourrait bien devenir une pièce maîtresse des Verts dans la course à la montée.

Dans un sprint final sous haute pression, l’ASSE pourrait compter sur cette révélation inattendue… venue d’un ancien attaquant reconverti.