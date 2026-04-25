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FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique a un crack à 100 M€ totalement fan de lui !

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 05:00
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L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match contre le Sporting Portugal.

Ce n’est plus une surprise, le PSG est dans la liste des prétendants pour Morgan Rogers, l’une des révélations de la saison en Premier League avec Aston Villa. Le milieu offensif anglais de 23 ans attire désormais l’attention des plus grands clubs européens, dans un dossier qui s’annonce très disputé cet été.

Rogers admire Luis Enrique

Selon le journaliste Ben Jacobs, Manchester United, Arsenal et Chelsea suivent également de près le joueur, aux côtés du PSG. Ces clubs font désormais partie des principaux candidats pour recruter le joueur formé à Manchester City et devenu indispensable sous les ordres d’Unai Emery à Aston Villa.

Le PSG surveille activement la situation et apprécie fortement le profil du joueur. Et un élément pourrait d’ailleurs tout changer : le joueur serait un admirateur de Luis Enrique, ce qui pourrait jouer un rôle dans la réflexion de Rogers.

Le club parisien cherche à renforcer son secteur offensif avec des joueurs jeunes, dynamiques et capables d’évoluer dans plusieurs systèmes, ce qui correspond parfaitement au profil du joueur anglais. Autre point important dans ce dossier : Morgan Rogers ne serait pas fermé à une expérience hors d’Angleterre.

Aston Villa en position de force

Malgré cet intérêt massif, Aston Villa reste en position de contrôle total sur le dossier. Le club anglais a prolongé Rogers jusqu’en 2031 et ne souhaite pas s’en séparer facilement. Il pourrait réclamer plus de 80 à 100 millions d’euros pour un transfert.

Villa considère le joueur comme un élément clé de son projet, notamment dans l’optique d’une qualification régulière en Ligue des Champions.

Un mercato sous tension

Le dossier Morgan Rogers s’annonce comme l’un des gros feuilletons du mercato estival. Entre la concurrence anglaise très agressive et l’intérêt du PSG, la bataille pourrait rapidement s’intensifier.

Le joueur, lui, garde toutes ses options ouvertes, ce qui laisse la porte à un transfert majeur dans les prochains mois.

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