PSG Mercato : Paris prêt à accélérer sur un compatriote de Mason Greenwood ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Paris Saint-Germain prépare déjà son mercato estival… et un nom venu d’Angleterre revient avec insistance. Alors que Liverpool semble se retirer du dossier, le club de la capitale pourrait bien profiter de l’occasion pour passer à l’offensive sur l’un des jeunes talents les plus convoités de Premier League : Morgan Rogers.

Liverpool se refroidit malgré une attaque performante

Les Reds continuent d’enchaîner les succès. Leur victoire nette contre Brighton (3-0) en FA Cup a confirmé la bonne dynamique, portée notamment par un Mohamed Salah décisif, auteur d’un but et d’une passe décisive.

Pourtant, l’avenir de l’Égyptien reste incertain depuis ses déclarations explosives en décembre visant son entraîneur Arne Slot. En cas de départ, Liverpool devait logiquement explorer de nouvelles pistes offensives, et le nom de Morgan Rogers avait récemment émergé.

Mais selon TEAMtalk, le club anglais aurait démenti toute discussion avec l’entourage du joueur, refroidissant considérablement la rumeur.

Une place difficile à trouver chez les Reds

Auteur d’une saison remarquable avec Aston Villa huit buts et cinq passes décisives en Premier League Rogers s’impose comme l’un des hommes forts de son équipe.

Malgré ce rendement, son intégration à Liverpool poserait question. L’Anglais évolue principalement ailier gauche ou numéro 10, des postes déjà très concurrentiels. Florian Wirtz semble installé dans le rôle de meneur offensif, tandis que Hugo Ekitike et Alexander Isak ambitionnent une place de titulaire en pointe.

Le seul espace potentiel serait le côté droit, mais y repositionner Rogers apparaîtrait comme un gâchis au regard de ses qualités naturelles. Même un passage à deux attaquants obligerait Liverpool à conserver une menace sur les ailes, compliquant encore son éventuelle arrivée.

Le PSG en embuscade

Ce retrait progressif de Liverpool pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain. Toujours selon TEAMtalk, le club parisien suit Morgan Rogers depuis le début de la saison et n’aurait jamais quitté le dossier des yeux.

Un mouvement dans le secteur offensif notamment un possible départ de Bradley Barcola pourrait pousser Paris à accélérer rapidement. À 23 ans, Rogers représente un profil polyvalent, créatif et déjà décisif au plus haut niveau, parfaitement compatible avec la politique de rajeunissement du PSG.

Liverpool have NOT held talks with Morgan Rogers' representatives, contrary to reports ❌



However, #LFC are big admirers of the Aston Villa star and are one of SIX top clubs considering a summer move…@GraemeBailey ✍️ https://t.co/7BuyGRywMe — TEAMtalk (@TEAMtalk) February 17, 2026

Un transfert XXL en préparation ?

Sacré Jeune Joueur de l’Année 2025, Rogers a pourtant prolongé avec Aston Villa jusqu’en 2031. Une sécurité contractuelle qui n’effraie pas les courtisans : le club de Birmingham réclamerait entre 93 et 116 millions d’euros pour libérer son international anglais.

Chelsea et Manchester United seraient également à l’affût, promettant une bataille féroce. Mais si Liverpool se retire réellement, le PSG pourrait disposer d’une fenêtre idéale pour frapper fort.

Le mercato est encore loin… mais à Paris, certaines offensives semblent déjà lancées.