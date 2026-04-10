PSG Mercato : le Qatar s’attaque à une nouvelle cible à 100 M€

Le PSG serait intéressé par le milieu offensif d’Aston Villa, Morgan Rogers, en vue du mercato estival.

Le mercato s’annonce déjà bouillant pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale serait entré dans la course pour s’attacher les services de Morgan Rogers, également convoité par plusieurs cadors de Premier League. D’après le média anglais The Telegraph, Arsenal, Chelsea et Manchester United suivent de près la situation du joueur d’Aston Villa.

Une bataille XXL en perspective

Auteur de prestations remarquées cette saison sous les couleurs d’Aston Villa, Morgan Rogers attise logiquement les convoitises. Le club de Birmingham ne compte toutefois pas brader son jeune talent et pourrait réclamer un montant initial d’environ 100 millions d’euros pour entamer les discussions. Un prix élevé qui témoigne de la cote grandissante de l’international anglais, considéré comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs du moment.

Capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque, Rogers séduit par sa puissance, sa qualité de percussion et sa marge de progression importante. Des qualités qui correspondent au profil recherché par le PSG, désireux de renforcer son secteur offensif avec des joueurs jeunes mais déjà performants au plus haut niveau européen.

Le PSG face à la concurrence anglaise

Dans ce dossier, le champion de France devra toutefois faire face à une concurrence particulièrement relevée. Arsenal, Chelsea et Manchester United disposent d’une puissance financière conséquente et pourraient rapidement faire monter les enchères. Aston Villa, de son côté, semble en position de force et pourrait profiter de cet intérêt multiple pour faire grimper le prix de son joueur.

Reste désormais à savoir si le PSG décidera de passer concrètement à l’offensive dans ce dossier, alors que le mercato estival promet déjà d’être animé. Une chose est sûre : Morgan Rogers fait partie des noms à suivre de très près dans les prochaines semaines.