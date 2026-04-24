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FRANCE

ASSE : coup de pression énorme de l’OL sur les Verts avant Troyes !

Par Bastien Aubert - 24 Avr 2026, 14:20
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Philippe Montanier (ASSE)

En pleine lutte pour l’accession en Ligue 1, l’ASSE pourrait voir l’OL saper le moral des Verts ce week-end. 

La rivalité entre l’ASSE et l’OL pourrait connaître un nouvel épisode marquant ce week-end. En cas de victoire face à l’AJ Auxerre, l’OL aurait l’opportunité de dépasser les Verts dans un classement historique de la Ligue 1.

Un classement symbolique très serré

Selon les données évoquées, l’ASSE et l’OL sont actuellement au coude-à-coude dans l’histoire du championnat de France en termes de victoires : 1069 tous les deux dans l’élite ! Derrière des clubs comme l’OM ou l’AS Monaco, les deux rivaux régionaux affichent un total similaire, renforçant l’intensité symbolique de leur duel à distance.

Le scénario est particulièrement piquant. L’OL affronte Auxerre à 15h, tandis que l’ASSE jouera seulement à 20h contre Troyes. Concrètement, les Lyonnais pourraient donc prendre l’avantage statistique avant même que les Verts n’entrent sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Un timing qui met la pression sur l’ASSE

Un détail qui ajoute une tension supplémentaire à une soirée déjà cruciale pour la lutte à la montée.Pour les hommes de Philippe Montanier, l’objectif reste clair : battre Troyes et continuer à croire à leurs ambitions en championnat. 

Mais l’éventualité d’un dépassement symbolique par l’OL pourrait ajouter une pression supplémentaire dans un moment déjà crucial de la saison. Aux Verts se montrer qu’ils peuvent tenir la pression et ainsi prouver qu’ils ont le niveau Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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