OM : Beye annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant Nice et prend une grosse décision

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Avant le match entre l’OM et Nice, Habib Beye a apporté des nouvelles peu réjouissantes, et a poussé un petit coup de gueule.

À deux jours d’un match crucial face à l’OGC Nice (31e journée de Ligue 1), Habib Beye a surpris tout le monde. En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a volontairement réduit ses réponses au strict minimum, une posture assumée pour répondre aux critiques récentes sur sa communication.

« Aujourd’hui, je vous donne le minimum »

Face aux journalistes, Beye a expliqué son choix avec ironie et fermeté :

« Quand je parle, on me dit que j’explique trop. Quand je décris, on me dit que je décris trop. »

Avant d’ajouter :

« Aujourd’hui, je vous donne le minimum comme ça on verra ce qu’il se dit du minimum. »

Le technicien marseillais assume une forme de lassitude face aux critiques sur son discours, souvent jugé trop détaillé ou complexe. Il espère désormais que seul le résultat comptera :

« En espérant que dimanche, on ait le maximum parce qu’on a travaillé pour ça. »

Une réponse directe aux critiques

Cette prise de position intervient après plusieurs attaques médiatiques, notamment celles de Pascal Dupraz. L’ancien coach n’avait pas mâché ses mots après la défaite contre Lorient :

« Il nous explique tellement que moi, je ne comprends rien du tout »

Dupraz pointait un discours jugé trop complexe et déconnecté du terrain, regrettant un manque de lisibilité dans le jeu marseillais.

« Les coachs ne vous diront plus rien »

Piqué, Beye a élargi le débat au rôle des entraîneurs face aux médias :

« Aujourd’hui, on demande au coach de s’exprimer. Quand il s’exprime, ça devient un problème. »

Puis il a averti :

« Ce qu’il va se passer dans le futur, c’est que les coachs ne parleront plus et ne vous diront plus rien. »

Une sortie qui illustre un malaise plus large entre techniciens et médias, où la parole devient parfois un piège.

Six absents pour l’OM

Au-delà de la communication, la pression est bien réelle. L’OM reste sur une défaite inquiétante contre Lorient et se retrouve en difficulté dans la course à la Ligue des champions. Le club pointe actuellement à la 6e place, à seulement deux points du podium.

Dans une fin de saison sous haute tension, chaque match devient décisif. Après Nice, Marseille enchaînera avec Nantes, Le Havre et Rennes, autant de rendez-vous cruciaux. Et Beye n’a pas apporté de bonnes nouvelles du tout, étant donné que Aguerd, Paixao, Kondogbia, Egan-Riley, Gouiri et Nadir sont tous forfaits, tandis que Medina et Timber feront leur retour.

Silence médiatique, réponse sur le terrain ?

En choisissant de « parler moins », Habib Beye tente de recentrer le débat sur l’essentiel : les résultats. Mais dans un club aussi exposé que l’OM, le silence peut-il vraiment calmer les critiques ?

Réponse attendue dimanche soir au Vélodrome.