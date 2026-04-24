ASSE : les supporters furieux avant le choc face à Troyes, Montanier leur répond

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Avec une semaine marquée par l’absence d’entraînement ouvert au public avant le choc face à Troyes, les supporters de l’ASSE se sont emportés, et Philippe Montanier leur a répondu.

À l’approche d’un match crucial face à Troyes en Ligue 2, l’ASSE a fait un choix fort : une semaine d’entraînement totalement à huis clos. Une décision qui a interpellé de nombreux supporters, habitués à assister à certaines séances. En conférence de presse, l’entraîneur des Verts, Philippe Montanier, a tenu à clarifier cette stratégie.

Une décision pour rester concentrés

Contrairement à certaines interprétations, ce huis clos n’a rien d’un électrochoc psychologique. Il s’agit avant tout d’un choix organisationnel, dicté par la nécessité de rester focalisé sur l’objectif sportif.

Habituellement, une séance est ouverte au public en milieu de semaine. Mais l’engouement massif observé récemment a perturbé la préparation du groupe.

« On a eu un tel engouement les deux jeudis précédents que les joueurs ont passé beaucoup de temps à signer des autographes et on a dû annuler notre séance vidéo », explique Philippe Montanier dans des propos rapportés par EVECT.

Ce contexte a poussé le staff à revoir ses priorités à l’approche de Troyes.

L’impact des obligations extra-sportives

Au-delà des supporters, les joueurs stéphanois ont également dû répondre à des sollicitations commerciales, notamment avec les partenaires du club. Un aspect incontournable du football moderne, mais qui peut empiéter sur la préparation.

Montanier assume pleinement cet équilibre délicat :

« Les obligations commerciales avec les partenaires qui nous soutiennent, ça fait partie de notre travail. »

Cependant, dans une période clé de la saison, chaque détail compte.

Une préparation millimétrée avant Troyes

Le technicien stéphanois insiste sur l’importance des petites choses dans la performance : horaires, récupération, organisation… Tout doit être optimisé.

« Avant Troyes, on a jugé que ce n’était pas le moment d’ouvrir au public, on voulait rentrer pas trop tard, manger pas trop tard aussi. »

L’objectif est clair : éviter toute dispersion et maximiser la concentration du groupe avant un rendez-vous déterminant.

Pas de choc psychologique, mais du pragmatisme

Enfin, Philippe Montanier a tenu à désamorcer toute idée de stratégie mentale particulière. Le huis clos est une pratique courante dans le football professionnel, et non une réponse à une situation de crise.

« Il n’y a pas eu un choc psychologique, c’est juste quelque chose de pratique pour bien se préparer et ne pas se disperser. »

Un choix révélateur des enjeux actuels

Cette décision illustre surtout la tension et les enjeux autour de la fin de saison de l’ASSE. Entre ferveur populaire, exigences commerciales et impératifs sportifs, le club doit trouver le bon équilibre.

Face à Troyes, les Verts joueront gros — et cette préparation sous cloche pourrait bien faire la différence.