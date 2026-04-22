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FRANCE

ASSE : Davitashvili annonce la couleur pour son avenir

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 22:08
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Zuriko Davitashvili (ASSE)

L’ailier gauche de l’ASSE, Zuriko Davitashvili, s’est exprimé sur la suite de sa carrière, avec un regard déjà tourné vers la saison prochaine.

Auteur de 14 buts et 4 passes décisives en 28 matchs disputés toutes compétitions confondues, Zuriko Davitashvili réalise une très belle saison avec l’AS Saint-Étienne, même s’il est parfois critiqué, surtout pour son individualisme.

Jeudi dernier, après l’entraînement, l’ailier gauche géorgien s’est exprimé au micro du Progrès sur sa saison et celle de son équipe. « C’est une bonne saison pour moi et l’équipe, on est deuxième à un point de Troyes (l’ASSE est désormais à quatre points de Troyes après sa défaite à Bastia). Naturellement, j’ai des qualités de finition et je travaille dessus à chaque fin d’entraînement, ça m’aide évidemment à progresser et ça se ressent sur le terrain. Mentalement aussi, ça devient plus simple de bien tirer, finir les actions. »

« J’espère que la saison prochaine sera encore meilleure »

Alors que son avenir chez les Verts reste incertain, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux s’est projeté sur la saison prochaine. « Je pense que chaque saison, je m’améliore sur des petits détails. Depuis que je suis arrivé en France, à chaque fois, j’ai progressé dans mon nombre de buts et passes décisives. J’espère que la saison prochaine sera encore meilleure. » 

ASSE

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