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FRANCE

ASSE Mercato : les supporters valident la première recrue de l’été

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 18:20
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Abdoulaye Kanté

La grande majorité des supporters de l’ASSE est pour la levée de l’option d’achat d’Aboulaye Kanté en fin de saison.

Prêté lors de la seconde partie de saison à l’AS Saint-Étienne par Middlesbrough, Abdoulaye Kanté s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu des Verts. Le milieu de terrain ivoirien réalise pour le moment un très bon prêt dans le Forez, aussi bien par ses performances que par son état d’esprit.

Une option d’achat ayant été incluse dans son prêt, le joueur de 20 ans devrait, sauf surprise, être définitivement recruté par le club stéphanois cet été, devenant ainsi la première recrue estivale du club.

Les supporters de l’ASSE favorables au recrutement définitif de Kanté

Selon un sondage publié sur X par nos soins, 61,9 % des internautes sont favorables au recrutement définitif d’Aboulaye Kanté, qu’importe si l’ASSE évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, contre 9,5 % d’avis défavorables. Les 28,6 % restants estiment que la décision dépendra du prix de l’option d’achat.

Les supporters des Verts semblent donc majoritairement conquis par l’ancien joueur de Troyes et souhaiteraient le voir poursuivre l’aventure sous le maillot de l’AS Saint-Étienne la saison prochaine.

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