Qualifié en finale de la Coupe de France avec le RC Lens, Andrija Bulatovic est récemment venu à Paris…



Il a pris de l’avance… mais pas comme prévu. Alors que tout Lens ne pense qu’à la finale de la Coupe de France, Andrija Bulatovic a lui déjà mis les pieds à Paris. Le milieu du RC Lens, habituellement remplaçant, a profité d’un moment de répit pour s’offrir une parenthèse loin de la pression. Direction Disneyland Paris en bonne compagnie.

Un week-end loin du terrain

Le joueur du RC Lens a passé un week-end dans le célèbre parc d’attractions en compagnie de sa chérie. Une escapade discrète, mais qui n’est pas passée inaperçue. Entre deux échéances cruciales, Bulatovic a choisi de se déconnecter totalement du football, dans un cadre bien loin des terrains de Ligue 1 et de l’intensité des matchs à enjeu.

Un rôle dans l’ombre à Lens

Depuis le début de la saison, Andrija Bulatovic évolue dans un rôle de rotation au RC Lens. Remplaçant la plupart du temps, il reste néanmoins un élément du groupe qui a su se hisser jusqu’à la finale. Un statut qui ne l’empêche pas de vivre pleinement cette aventure collective, même en dehors du terrain. Et à quelques jours d’un rendez-vous historique, chaque joueur gère la pression à sa manière.

Ce genre d’escapade montre aussi une chose : l’importance de relâcher la pression avant un grand rendez-vous. Bulatovic l’a fait à sa façon, loin des projecteurs, en profitant d’un moment simple. Mais désormais, retour aux affaires. Car à Paris, la prochaine visite ne sera pas touristique. Elle pourrait bien être historique.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France