ASSE : encore deux mauvaises nouvelles pour les Verts avant Troyes

Pour cette finale pour la montée en Ligue 1 contre l’ASSE, Troyes pourra compter sur le retour de suspension de Mounaim El Idrissy et possiblement sur le retour de blessure de Paolo Gozzi.

Ce samedi (20h), l’AS Saint-Étienne recevra Troyes pour un choc décisif dans la course à la montée en Ligue 1. Mais à l’approche de cette rencontre capitale, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Philippe Montanier et les Verts.

Alors que Mahmoud Jaber est forfait pour ce rendez-vous tout comme Paul Eymard, qui s’est fracturé le tibia avec la réserve de l’ASSE et dont la saison est d’ores et déjà terminée, Troyes se présentera, de son côté, avec un groupe quasiment au complet pour ce déplacement à Geoffroy-Guichard.

Troyes récupère des forces

Suspendu lors du dernier match contre Boulogne (1-0), Mounaim El Idrissy fera son retour dans le groupe troyen, tandis que Paolo Gozzi, absent depuis décembre dernier en raison d’une fracture du péroné, a repris l’entraînement et pourrait postuler pour une place dans le groupe, comme annoncé la semaine dernière en conférence de presse par l’entraîneur de l’ESTAC, Stéphane Dumont. Seuls Nicolas Lemaitre, blessé de longue date, et Tawfik Bentayeb, incertain en raison d’une blessure aux quadriceps, pourraient manquer à l’appel côté Troyen.