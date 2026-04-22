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OL : pluie de bonnes nouvelles pour Fonseca en vue du podium ! 

Par Bastien Aubert - 22 Avr 2026, 20:10
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Paulo Fonseca (OL)

L’OL a reçu une série de signaux positifs au meilleur moment. Le retour de Malick Fofana et les progrès de Tolisso et Sulc redonnent de l’espoir dans la course au podium.

L’OL peut enfin respirer. À l’approche d’un rendez-vous crucial face à l’AJ Auxerre, l’Olympique Lyonnais voit son infirmerie se vider progressivement. Et dans ce sprint final où chaque point compte, ces retours pourraient peser très lourd.

Un retour qui tombe à pic à l’OL

Selon Le Progrès, Malick Fofana a repris l’entraînement collectif ce mardi. Une excellente nouvelle pour le staff lyonnais, qui pourrait récupérer son ailier dès ce week-end. Sa présence dans le groupe face à Auxerre est désormais envisagée, ce qui offrirait une solution offensive supplémentaire à un moment clé de la saison.

L’impact potentiel de Fofana est loin d’être anodin. Dans une équipe en quête de régularité offensive, son profil percutant peut apporter de la vitesse, du déséquilibre et des solutions dans les un-contre-un. Son retour intervient surtout au moment où Lyon doit enchaîner les performances pour rester dans la course au podium. Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle.

Tolisso et Sulc sur la bonne voie

Corentin Tolisso et Pavel Sulc, eux aussi surveillés de près, ont repris un travail à part. S’ils restent incertains pour la réception de l’AJ Auxerre, ces signes sont jugés encourageants en interne.

Dans cette dernière ligne droite, récupérer des joueurs d’expérience comme Tolisso ou des éléments techniques comme Sulc pourrait faire toute la différence. Leur montée en puissance progressive est perçue comme un atout supplémentaire pour aborder les échéances à venir à l’OL.

Un groupe qui se renforce au bon moment

Ces retours symbolisent une dynamique positive pour l’OL. Longtemps freiné par les blessures, le club rhodanien semble enfin retrouver des forces vives au moment le plus stratégique de la saison. Une tendance qui pourrait renforcer la concurrence interne et offrir davantage d’options au staff. Face à Auxerre, Lyon devra confirmer sur le terrain ces bonnes nouvelles venues de l’infirmerie.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

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