Barça – Celta Vigo : la compo de Flick est tombée !

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Voici les compositions officielles du match de Liga entre le Barça et le Celta Vigo.

Leader incontesté de Liga, le FC Barcelone reçoit ce mercredi (21h30) le Celta Vigo, pour le compte de la 33e journée de championnat. On connaît le onze de départ choisi par l’entraîneur des Blaugrana, Hansi Flick, pour cette rencontre.

Les compos officielles

FC Barcelone : J. Garcia – Koundé, Cubarsi, G. Martin, Cancelo – E. Garcia, Gavi, Pedri – Yamal, Olmo, Ferran Torres.

Celta Vigo : Radu – Alonso, Lago, Rguez – Ruedo, Lopez, Moriba, Carreira – Duran, Jutgla, Hugo.